Heftiger Auffahrunfall mit Mädchen (1) an Bord

Böser Unfall am Freitagnachmittag in Münster (Tiroler Bezirk Kufstein)! Weil eine Pkw-Lenkerin (35) mit ihrem Kleinkind (1) auf der Rückbank stark abbremsen musste, prallte eine nachkommende Autofahrerin (42) gegen das Fahrzeug und wurde verletzt.
Die 35-jährige Einheimische war gegen 14 Uhr mit ihrem Auto auf der Unterinntal Straße im Gemeindegebiet von Münster unterwegs. Auf der Rückbank hatte sie im Kindersitz ihr einjähriges Mädchen. Beide waren laut Polizei entsprechend angegurtet.
Hinter ihrem Auto war eine 42-jährige Einheimische mit ihrem Auto unterwegs. Weil die 35-Jährige auf einer Kreuzung nach links abbiegen wollte, reihte sie sich in die entsprechende Spur ein und betätigte den Blinker.
Heftiger Aufprall, alle Insassen ins Spital gebracht
„Aufgrund von Gegenverkehr bremste sie ihren Pkw vollständig ab, woraufhin die dahinter fahrende 42-Jährige trotz Vollbremsung auf den Pkw der 35-jährigen Lenkerin prallte“, schildert die Polizei. Alle Personen wurden nach der Erstversorgung zur Untersuchung ins BKH Kufstein eingeliefert.
Die 42-Jährige wurde leicht verletzt. Ob die Mutter und ihre Tochter verletzt wurden, ist unklar. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.
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