Wenn‘s brennt, wird sogar der Amtsschimmel still

In reibungsloser Zusammenarbeit bewiesen unsere Wiener der Woche, dass die alte Handwerker-Weisheit „viele Hände, schnelles Ende“ auch im Notfall gilt. Nur die Aufgabe im Blick, ohne Eitelkeiten, Ego und bürokratisches Gerangel um Zuständigkeiten: Daran, dass das ein Erfolgsrezept ist, sollten sich andere auch bei anderen „Brandherden“ ohne sichtbare Flammen öfter erinnern.