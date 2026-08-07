Unbekannte stahlen Schilder von Feuerwehrhaus

Ereignet hat sich der dreiste Diebstahl gegen 4 Uhr in der Früh direkt beim Feuerwehrgerätehaus im Hohenemser Ortsteil Emsreute. Dort machten sich zwei Männer an mehreren aufgestellten Verkehrsschildern zu schaffen: Erst schraubten sie diese ab, dann flüchteten sie samt ihrer Beute zu Fuß in Richtung der Schuttannenstraße.
Hinweise dringend erbeten
Die Polizeiinspektion Hohenems hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und fahndet nun nach den beiden Unbekannten. Personen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der entwendeten Schilder machen können, werden ersucht, sich umgehend zu melden.
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