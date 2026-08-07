Unbekannte stahlen Schilder von Feuerwehrhaus

Ereignet hat sich der dreiste Diebstahl gegen 4 Uhr in der Früh direkt beim Feuerwehrgerätehaus im Hohenemser Ortsteil Emsreute. Dort machten sich zwei Männer an mehreren aufgestellten Verkehrsschildern zu schaffen: Erst schraubten sie diese ab, dann flüchteten sie samt ihrer Beute zu Fuß in Richtung der Schuttannenstraße.