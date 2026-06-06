Jede Kastration kann Tierleid verhindern

Spektakuläre Tierrettungen, erschütternde Fälle von Tierquälerei oder grausame Schlachttiertransporte sorgen oft für Schlagzeilen. Viel seltener wird über jene Arbeit berichtet, die Tierleid schon verhindert, bevor es überhaupt entsteht. Genau dazu gehören Kastrationsprojekte für Streuenkatzen.
Unsere Tierecke unterstützt solche Aktionen seit Jahren mit Futterspenden. Aber vor wenigen Wochen haben wir eine ganz große Initiative in der Steiermark ins Leben gerufen und 30.000 Euro dafür zur Verfügung gestellt. Damit können wir rund 500 Tiere kastrieren lassen. Möglich ist diese Arbeit aber nur dank der zahlreichen Vereine und Tierschützer, die unermüdlich verwilderte Hauskatzen einfangen, versorgen und sie zu den Tierärzten bringen.
Ehrenamtliche Hilfe
Ohne das Engagement dieser Menschen wäre das Katzenelend in Österreich unvorstellbar groß! Diese Frauen und Männer kümmern sich um Tiere, die sonst niemand sieht – oder nicht sehen will. Gemeinsam können wir verhindern, dass aus einer einzigen unkastrierten Katze innerhalb kürzester Zeit hunderte Nachkommen entstehen. Jede Kastration verhindert Leid, Hunger und Krankheiten.
Mein großes Lob geht an alle Menschen, die sich dafür einsetzen. Und natürlich auch unseren Lesern, die mit ihrer Spende unsere Kastrationsaktion überhaupt erst möglich machen. Dafür möchte ich von Herzen Danke sagen. Denn jedes Tier, das erst gar nicht geboren wird, ist ein großer Erfolg für den Tierschutz. Jede einzelne Katzenseele ist es Wert, dass wir uns für sie einsetzen.
Ihre Maggie Entenfellner
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