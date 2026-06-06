Jede Kastration kann Tierleid verhindern

Mein großes Lob geht an alle Menschen, die sich dafür einsetzen. Und natürlich auch unseren Lesern, die mit ihrer Spende unsere Kastrationsaktion überhaupt erst möglich machen. Dafür möchte ich von Herzen Danke sagen. Denn jedes Tier, das erst gar nicht geboren wird, ist ein großer Erfolg für den Tierschutz. Jede einzelne Katzenseele ist es Wert, dass wir uns für sie einsetzen.