Urlauber war mit illegalen Waffen unterwegs

Am Grenzübergang Hörbranz ging den Beamten der Lindauer Bundespolizei ein 35-jähriger Deutscher ins Netz. Der Mann befand sich auf der Heimreise aus dem Urlaub und hatte gleich mehrere verbotene Waffen dabei.
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unterzogen Beamte der Lindauer Bundespolizei den Lenker eines Pkw mit deutscher Zulassung am Grenzübergang Hörbranz einer Kontrolle. Zuerst schien alles harmlos zu sein: Der 35-Jährige, der gerade von einer Urlaubsreise zurückkehrte, wies sich mit gültigen Dokumenten aus und war nicht aktenkundig.
Schlagstock und zwei Messer
Bei der Durchsicht des Fahrzeugs stießen die Polizisten allerdings auf mehrere verbotene Gegenstände. In der Seitenablage der Fahrertür fanden sie einen Teleskopschlagstock sowie ein Messer mit einer Klingenlänge von 13 Zentimetern. In seiner Bauchtasche hatte der Mann überdies ein sogenanntes Einhandmesser verstaut.
Sicherstellung und Anzeige
Die Beamten konfiszierten das kleine Arsenal und zeigten den Deutschen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz an. Anschließend durfte er seine Reise fortsetzen.
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