Urlauber war mit illegalen Waffen unterwegs

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unterzogen Beamte der Lindauer Bundespolizei den Lenker eines Pkw mit deutscher Zulassung am Grenzübergang Hörbranz einer Kontrolle. Zuerst schien alles harmlos zu sein: Der 35-Jährige, der gerade von einer Urlaubsreise zurückkehrte, wies sich mit gültigen Dokumenten aus und war nicht aktenkundig.