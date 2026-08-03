Thermenbohrung beantragt: Gegner sehen Hindernis

Das sagt die Landesbehörde

Kann Rogner überhaupt eine Bohrung beantragen, wenn ihm das Wasser nicht gehört? Aus Sicht der Neudauer Gruppe ist „Herr Rogner nicht berechtigt, einen Antrag für die gegenständliche Bohrung zu stellen“. Grund: Es handle sich um keine eigenständige Bohrung, sondern lediglich um eine Absicherungsbohrung für ein bestehendes Wasserrecht. Auch innerhalb der zuständigen Landesabteilung dürfte es Zweifel geben, wie ein der „Krone“ vorliegendes internes Mail dokumentiert.