Thermenbohrung beantragt: Gegner sehen Hindernis

Neue Thermenbohrung oder ein riesiges Glashausprojekt? In der Oststeiermark buhlen zwei Großprojekte um die Zustimmung der Behörden. Was im Zuge dessen bekannt wird: Das Wasser für die Rogner-Therme Bad Blumau gehört dem Land Steiermark.
Auf der einen Seite eine fast 100 Millionen Euro schwere Investition in ein Glashausprojekt in Neudau, beheizt mit Geothermie. Auf der anderen Seite eine erneute Bohrung nach heißem Wasser für das Thermalbad in Bad Blumau. Diese beiden Projekte stehen sich in der Oststeiermark gegenüber.
Thermenbetreiber Robert Rogner sieht die riesigen geplanten Glashäuser, in denen ganzjährig Gemüse angebaut wird, kritisch. Die Neudauer Projektwerber (Alexander Kottulinsky, Supernova-Gruppe und Frutura) vermuten daher, dass Rogner seine neue Bohrung vor allem deshalb beantragt hat, um ihr Vorhaben zu verhindern.
Zuerst teure Bohrung, erst dann Behördenverfahren
Sie haben ein Widerstreitverfahren beim Land Steiermark beantragt. Ziel: Die Behörde soll entscheiden, welchem Bohrprojekt der Vorzug gegeben wird. Doch diese lehnt, wie kürzlich berichtet, ein solches Verfahren ab. Zuerst müsse die Glashaus-Gruppe eine Probebohrung durchführen lassen – diese kostet allerdings mindestens zehn Millionen Euro.
Aktuell gibt es also eine Pattstellung in der Sache. Auf einen interessanten Punkt weisen die Projektwerber aber in ihren Unterlagen hin: Das Wasser für die Blumauer Therme gehört rechtlich dem Land Steiermark, Rogner darf es aber kostenlos nutzen. Das geht auf einen Vertrag aus den früheren 1990er-Jahren zurück, der letztmalig vor wenigen Jahren bestätigt wurde.
Das sagt die Landesbehörde
Kann Rogner überhaupt eine Bohrung beantragen, wenn ihm das Wasser nicht gehört? Aus Sicht der Neudauer Gruppe ist „Herr Rogner nicht berechtigt, einen Antrag für die gegenständliche Bohrung zu stellen“. Grund: Es handle sich um keine eigenständige Bohrung, sondern lediglich um eine Absicherungsbohrung für ein bestehendes Wasserrecht. Auch innerhalb der zuständigen Landesabteilung dürfte es Zweifel geben, wie ein der „Krone“ vorliegendes internes Mail dokumentiert.
Von Christoph Romirer, Leiter des Wasserreferats in der Landesabteilung 13, heißt es allerdings auf Anfrage: „Die Rogner-Gruppe ist – so wie im Übrigen jede sonstige natürliche oder juristische Person – dazu berechtigt, Anträge um wasserrechtliche Bewilligung beim Landeshauptmann als Wasserrechtsbehörde zu stellen.“ Für die Behörde sind zivilrechtliche Vereinbarungen, im Fall von Rogner mit der Landesabteilung 12 (Tourismus), nicht maßgeblich. „Die Genehmigungsfähigkeit eines Projekts richtet sich ausschließlich nach den gesetzlichen Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes.“ Sprich: Der Status quo bleibt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.