Achtung Autofahrer: Nachtsperre der A14 bei Götzis

Von Vollsperre betroffen ist der Bereich bei der Halbanschlussstelle Götzis-Koblach. Die Maßnahme gilt für den Zeitraum zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr morgens. Grund für die nächtliche Sperre sind die fortschreitenden Sanierungsarbeiten an der Überführung der Landesstraße L59. Konkret muss ein Gerüst an der Brücke demontiert werden – aus Sicherheitsgründen kann dies nicht bei fließendem Verkehr auf der Autobahn darunter stattfinden.