Achtung Autofahrer: Nachtsperre der A14 bei Götzis

Wegen Bauarbeiten an einer Brücke muss die A14-Rheintalautobahn bei Götzis in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (7. August) gesperrt werden. Die ASFINAG leitet den Verkehr großräumig um.
Von Vollsperre betroffen ist der Bereich bei der Halbanschlussstelle Götzis-Koblach. Die Maßnahme gilt für den Zeitraum zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr morgens. Grund für die nächtliche Sperre sind die fortschreitenden Sanierungsarbeiten an der Überführung der Landesstraße L59. Konkret muss ein Gerüst an der Brücke demontiert werden – aus Sicherheitsgründen kann dies nicht bei fließendem Verkehr auf der Autobahn darunter stattfinden.
Umleitungen für beide Fahrtrichtungen
Für die Dauer der Sperre sind Umleitungen eingerichtet. Wer in Richtung Deutschland unterwegs ist, wird bei der Abfahrt Götzis-Koblach abgeleitet und über die Lastenstraße zur Auffahrt Altach-Götzis geführt. Der Verkehr in Richtung Tirol muss die Autobahn bei der Abfahrt Altach-Götzis verlassen und der Umleitung über die Lastenstraße und die L 190 bis zur Auffahrt Klaus-Koblach folgen.
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