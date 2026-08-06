Mit „Colli“ und ganz viel Selbstvertrauen zur WM

Mit Colestus Cambridge gehst du bereits zum zweiten Mal bei einem Großereignis an den Start. Was macht ihn so besonders?

Colestus war für mich immer schon ein Ausnahmepferd. Als ich ihn als Sechsjährigen bekommen habe, wusste ich bereits, dass in ihm etwas ganz Besonderes steckt. Als Achtjähriger sprang er bereits fehlerfrei Nationenpreise, ein Jahr später folgten die ersten Fünf-Sterne-Turniere und Grand Prix. Da war mir endgültig klar, dass er das Potenzial für ganz oben hat. Was ihm bei Championaten besonders zugutekommt, ist sein enormes Blut. Während viele Pferde im Laufe eines Turniers müde werden, wird Colestus von Tag zu Tag motivierter. Er liebt es, im Parcours zu glänzen, und genau deshalb ist er für mich ein echtes Championatspferd.