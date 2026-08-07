Fact Check: Why the Heat Isn’t a “Measurement Lie”

Dass es jedoch auch in jeder österreichischen Landeshauptstadt eine Messstation mitten in der Stadt gibt (Stichwort Bebauung und Versiegelung), erklärt Wölflingseder so: „Es gibt in jeder Landeshauptstadt zumindest eine Station mitten in der Stadt, aber auch weiter außerhalb am Randgebiet, z. B. Linz und Linzer Flughafen, Salzburg und Salzburger Flughafen. Nicht jede Station in einer Innenstadt erfüllt dabei immer die Qualitätskriterien, aber trotzdem bilden sie ab, wo viele wohnen, deshalb haben sie eine Berechtigung.“