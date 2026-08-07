LIVE: Harder Handballfest mit Kiel, Lemgo & Kriens

Es ist angerichtet: In wenigen Stunden startet der ALPLA Sommercup in der Sporthalle Hard. Neben Gastgeber Hard sind auch der THW Kiel, der TBV Lemgo Lippe (beide Deutschland) sowie der HC Kriens-Luzern (Schweiz) mit von der Partie. Ab 17 Uhr trifft Lemgo auf Kriens-Luzern, ehe um 19.30 Uhr Hard den THW Kiel empfängt. Diesen Handball-Leckerbissen gibt es bei uns natürlich im Livestream (siehe unten).