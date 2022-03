Rupert Grint: Seine Tochter kann schon „zaubern“

Früh übt sich, wer ein großer Zauberer werden will. Das dachte sich wohl „Harry Potter“-Star Rupert Grint, der seine 21 Monate alte Tochter Wednesday schon jetzt in die Kunst Film-Magie eingeführt hat. Denn die Kleine hat bereits einen waschechten „Harry Potter“-Zauberstab, wie der Schauspieler im Interview mit Jimmy Fallon in der „Tonight Show“ verriet.