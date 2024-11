Zahl der Sex-Partner: Österreich führt Ranking an

Männer erinnern sich nicht, Frauen schweigen

Geschlechtsspezifische Unterschiede zeigen sich nicht nur bei einer höheren Anzahl an Sexualpartner. Männer geben im Durchschnitt mehr Sexualpartner an als Frauen (10,9 bzw. 7,3). Gleichzeitig haben Männer diesbezüglich deutlich öfter eine Gedächtnislücke. So gibt jeder Vierte an, sich nicht erinnern zu können, mit wie vielen Personen er bereits geschlafen hat. Bei den Frauen sind es nur 18 Prozent. Ein Drittel der Befragten macht grundsätzlich keine Angaben. Frauen behalten die Zahl fast doppelt so oft für sich wie Männer (42% bzw. 24%).