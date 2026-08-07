Munitionsteile waren Auslöser für Föhrenwaldbrand

Löschhubschrauber abgezogen, aber noch kein „Brand aus“

Am Freitag wurden Glutnester nach wie vor mittels Drohne aufgespürt und abgelöscht. Nach einem Tausch der Einsatzkräfte in der Früh wurden die örtlichen Helfer von zwei Katastrophenhilfsdienst-Zügen sowie dem Sonderdienst Waldbrand unterstützt. Der Betrieb der Löschhubschrauber konnte mit 8 Uhr eingestellt werden. Bezirksfeuerwehrkommandant Mario Lukas dankte den Piloten und dem Sonderdienst Flugdienst, die „in den vergangenen zwei Tagen Unglaubliches geleistet haben“. Ein Ende des Einsatzes war vorerst nicht absehbar.