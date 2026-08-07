Kampfsportler lockt jungen Mann in tödliche Falle

Ob der jugendliche ungarische Mordverdächtige auch zu der berüchtigten Szene gehört, die Selbstjustiz übt, müssen nun die Ermittlungen zeigen. „Pedo-Hunter“ sind jedenfalls ein brandgefährlicher internationaler Trend, der von Übersee Europa erfasst hat. Selbsternannte Rächer jagen nicht nur vermeintliche Kinderschänder mit Fake-Profilen, wo sie sich oft auch als minderjährige Buben und Mädchen ausgeben. Im Visier stehen auch Männer aus der LGBTQ+-Community.