Auto überschlug sich bei Unfall auf Landesstraße

Donnerstagnacht gegen 22.32 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Straßwalchen und der Löschzug Hager-Hochfeld zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person alarmiert.
Aus bislang unbekannter Ursache kam es auf der L265 zu einem Fahrzeugüberschlag, bei dem eine Person verletzt wurde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die verletzte Person bereits vom Roten Kreuz medizinisch erstversorgt. Anschließend erfolgte der Transport in ein Krankenhaus.
Die Feuerwehr richtete den Brandschutz ein, unterstützte das Abschleppunternehmen bei der Bergung des Unfallfahrzeugs und übernahm die Reinigung der Fahrbahn. Nach Abschluss der Arbeiten konnte der Einsatz beendet werden.
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