Seidl and Co. are devastated
Tragic Death of a Fan! Rapid to Play with Black Armbands
Von krone Sport
A tragic incident has cast a shadow over SK Rapid’s European Cup match today: A fan of the Green-Whites died while traveling to today’s Conference League match against Paide in Estonia!
Reports from fan circles suggest that the young man may have suffered an allergic reaction while en route to Vienna International Airport—possibly as a result of a wasp sting.
Rapid Players Honor the Deceased with Black Armbands
For the Rapid players, led onto the field at Tallinn’s Le Coq Arena by their captain Matthias Seidl, it was the least they could do to honor the deceased by wearing black armbands.
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