Wasserversorgung in der Steiermark trotzt Hitze

Die Hundstage machen in diesem Jahr ihrem Namen alle Ehre. Bekanntlich wird so schon seit dem römischen Imperium (in Anlehnung an den Aufgang des Sirius, eben des Hundsstern) der trockenste und heißeste Zeitraum des Jahres zwischen 23. Juli und 23. August bezeichnet. Und heuer hält eben eine alles lähmende Rekord-Hitze-Welle Österreich in ihren schwitzigen Klauen. Daran kann auch die für Freitag angekündigte „Abkühlung“ nichts ändern – und der in der Obersteiermark bereits am Donnerstag einsetzende Niederschlag ist nur der wortwörtliche Tropfen auf dem heißen Stein.