Neuer Hitzerekord in der Steiermark

Schwitzen im Akkord. Wie ganz Österreich ächzen auch die Steirer unter der aktuellen Hitzewelle. Gestern erreichte diese ihren vorläufigen Höhepunkt. Ein historischer Höchstwert ging sich in der Grünen Mark im Gegensatz zu anderen Regionen bisher zwar nicht aus, stellenweise wurden aber am Dienstag neue Extremwerte erreicht: So meldete Hartberg schon am frühen Nachmittag 38,1 Grad – wärmer war’s in der oststeirischen Bezirksstadt seit Beginn der Aufzeichnungen noch nie!