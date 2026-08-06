Große Teile von Lingenau stundenlang ohne Wasser

Vom Rohrbruch betroffen waren die Parzellen Gschwend, Hof und Hehl. Alle Gebäude dort hatten ab 6 Uhr morgens kein Wasser mehr, was angesichts der gegenwärtigen Hitzewelle mehr als nur unangenehm war. Neben zahlreichen privaten Haushalten waren auch Gasthäuser, die Sennerei und der Zahnarzt von der Wasserversorgung abgeschnitten.