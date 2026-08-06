Große Teile von Lingenau stundenlang ohne Wasser

Als wäre die Trockenheit nicht schon schlimm genug, ist in der Bregenzerwälder Gemeinde Lingenau am Donnerstag auch noch ein Rohr gerissen, wodurch mehrere Ortsteile über Stunden ohne Wasser waren.
Vom Rohrbruch betroffen waren die Parzellen Gschwend, Hof und Hehl. Alle Gebäude dort hatten ab 6 Uhr morgens kein Wasser mehr, was angesichts der gegenwärtigen Hitzewelle mehr als nur unangenehm war. Neben zahlreichen privaten Haushalten waren auch Gasthäuser, die Sennerei und der Zahnarzt von der Wasserversorgung abgeschnitten.
Reparaturarbeiten unter Hochdruck
Die Gemeinde Lingenau schickte sofort ein Team des Bauhofs auf den Weg, um die beschädigte Leitung zu reparieren. Noch ist der exakte Grund für den Rohrbruch nicht bekannt, kurioserweise war die Leitung gleich an zwei Stellen gerissen.
Gegen 15 Uhr kam dann die erlösende Nachricht: Das Wasser läuft wieder. Allerdings konnte der Schaden bislang nur provisorisch behoben werden, im Laufe der nächsten Wochen muss eine rund 100 Meter lange Rohrstrecke komplett erneuert werden.
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