Wie Europäische Union die Landeskoalition spaltet

In erstaunlichem Gleichklang funktioniert bisher die schwarz-blaue Landeskoalition in NÖ. Doch im kommenden Jahr wird wohl der Wahlkampf für 2028 ausbrechen. Die Parteiprofile werden bereit geschärft. Und alles, was aus Brüssel kommt, sehen Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Udo Landbauer (FPÖ) nicht durch die gleiche Brille.
Die EU-Mitgliedschaft zahlt sich für Niederösterreich aus!“ Johanna Mikl-Leitner berechnet den Wert der Europäischen Union für das weite Land in harten Euro. 189 Millionen Euro an Beitragszahlungen aus St. Pölten standen im Vorjahr 605 Millionen Euro an Geldflüssen aus Brüssel gegenüber: „Das ergibt einen positiven Saldo von 415 Millionen Euro“, freut sich die ÖVP-Landeschefin.
Millionen für Landwirtschaft
Zwar kommen gerade vom schwarzen Bauernbund etwa beim Freihandel auch kritische Töne zur EU, aber Geld aus Europa ist auch bei den niederösterreichischen Agrariern gern gesehen – immerhin 511 Millionen der 605 Millionen Euro kamen vergangenes Jahr der Landwirtschaft sowie der ländlichen Entwicklung zugute.
Tiefes FPÖ-Misstrauen
Auf einer Linie mit dem Bauernbund – vor allem bei Freihandel und der Renaturierung – sieht sich die FPÖ. Doch sitzt beim Koalitionspartner in der Landesregierung das Misstrauen gegen die Union viel tiefer als bei den ÖVP-Bauern. „Die EU scheitert seit Jahren bei wesentlichen Aufgaben“, wettert Udo Landbauer.
Wohlstand in Gefahr
Mit dem „Eskalationskurs in der Ukraine-Frage“ und dem Green Deal schade Brüssel der heimischen Wirtschaft und damit dem Wohlstand in Niederösterreich, ist der FPÖ-Landesparteichef überzeugt. Dass Österreich und Niederösterreich „ein Teil der EU sind“, nimmt Landbauer zwar zur Kenntnis: „Aber wir müssen nicht immer als erste die Hand heben, wenn eine neue Blödheit aus Brüssel kommt.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.