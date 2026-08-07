Wie Europäische Union die Landeskoalition spaltet

Wohlstand in Gefahr

Mit dem „Eskalationskurs in der Ukraine-Frage“ und dem Green Deal schade Brüssel der heimischen Wirtschaft und damit dem Wohlstand in Niederösterreich, ist der FPÖ-Landesparteichef überzeugt. Dass Österreich und Niederösterreich „ein Teil der EU sind“, nimmt Landbauer zwar zur Kenntnis: „Aber wir müssen nicht immer als erste die Hand heben, wenn eine neue Blödheit aus Brüssel kommt.“