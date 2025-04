Heimische Bauern wollen europäischen Bund gründen

Einigkeit im europäischen Bauernstand

Auch der NÖ Bauernbündler im EU-Parlament, Alexander Bernhuber, sieht in der Initiative ein starkes Signal für die Zukunft der europäischen Landwirtschaft: „Nur ein geeinter Bauernstand kann auf europäischer Ebene Wirkung entfalten. Wenn 10 Millionen landwirtschaftliche Betriebe in der EU eine gemeinsame Stimme erhalten, wird diese auch gehört. Die bäuerlichen Themen sind in der Familie der EVP am besten aufgehoben – nur dort gibt es das nötige Verständnis und die fachliche Expertise für die Anliegen der Landwirtschaft und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Diese Initiative ist ein entscheidender Schritt, um der Landwirtschaft und den Bäuerinnen und Bauern in Europa wieder jene Bedeutung zu geben, die ihnen zusteht.“