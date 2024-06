Was die EU für Niederösterreich bedeutet

Wie sehr die oft als abgehoben und ungreifbar kritisierte EU-Politik hierzulande Niederschlag findet, merkt man vor allem an der Landwirtschaft. Als rot-weiß-rote Kornkammer hat Niederösterreich nicht nur ein großes Interesse an, sondern auch eine starke Stimme in der europäischen Agrarpolitik. Alleine in diesem Sektor flossen seit dem Jahr 1995 rund 12 Milliarden Euro ins weite Land zwischen Enns und Leitha.