„Habe das Fiakerlied mit Bürgermeister gesungen“

Bei unseren Sommergesprächen mit Wiens Polit-Spitze ist nun Veronica Kaup-Hasler an der Reihe. Vielleicht lag es an der Kultursommer-Atmosphäre in Atzgersdorf, dass die Kulturstadträtin sich dabei selten locker und launig zeigte. Das und mehr spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ sowie auf krone.at/wien