Volvo bringt neuartigen Sicherheitsgurt ins Auto

So geht es besser

Die Schweden machen den guten alten Lebensretter jetzt deutlich schlauer: Ihr „multi-adaptiver Sicherheitsgurt“ kann sich individuell an verschiedene Insassen und Verkehrssituationen anpassen und im Crash-Fall individuell in den Sitz zurückziehen. Die Sicherheits-Weltpremiere ist dazu in den Zentralrechner des Fahrzeugs eingebunden – und kann so blitzschnell Echtzeitdaten von Innen- und Außensensoren auswerten und nutzen. Damit passt er die Gurtkraft und Rückhalteleistung viel individueller an die Menschen auf den Sitzen an als bisher möglich.