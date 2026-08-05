Gailsteg: Bürger wollen Pioniere als Brückenbauer

Die Stadt Villach hat ihre finanzielle Beteiligung bereits zugesagt. Bis eine Lösung gefunden und ein Neubau umgesetzt ist, kann es aber noch dauern. Eine für die Bewohner von Unterschütt, Erlendorf und Neuhaus an der Gail unbefriedigende Situation. Denn schon jetzt leiden die Bürger unter der Sperre des Gailsteges – für tägliche Wege müssen Umwege in Kauf genommen werden und die Erreichbarkeit des Bahnhofes Neuhaus werde erschwert.