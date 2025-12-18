Mordversuch in Asylheim: Es ging um drei Mädchen

Zwei Libanesen (23 und 25 Jahre) holten am Mittwoch drei Mädchen (15 bzw. 16 Jahre alt) in Linz-Auwiesen ab und fuhren mit ihnen in eine Flüchtlingsunterkunft in Leonding. Als die Situation später für die Mädchen unangenehm wurde, rief eines davon einen Bekannten an und bat ihn, es abzuholen. Daraufhin fuhren ein Iraker (16) und seine beiden Begleiter, 16 und 20 Jahre alt, zu dem Flüchtlingsheim und gerieten dort mit den beiden Libanesen in Streit.