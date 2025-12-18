Mordversuch in Asylheim: Es ging um drei Mädchen

Es ging um drei junge Mädchen in einer Asylunterkunft: Ein lebensbedrohlicher Lungenstich, ein Bauchstich und eine Kopfverletzung - so schwer verletzt liegt ein 16-jähriger Iraker in Linz im Krankenhaus. Ein Libanese hatte ihn im Streit mit einem Filetiermesser attackiert.
Zwei Libanesen (23 und 25 Jahre) holten am Mittwoch drei Mädchen (15 bzw. 16 Jahre alt) in Linz-Auwiesen ab und fuhren mit ihnen in eine Flüchtlingsunterkunft in Leonding. Als die Situation später für die Mädchen unangenehm wurde, rief eines davon einen Bekannten an und bat ihn, es abzuholen. Daraufhin fuhren ein Iraker (16) und seine beiden Begleiter, 16 und 20 Jahre alt, zu dem Flüchtlingsheim und gerieten dort mit den beiden Libanesen in Streit.
Opfer wurde schwer verletzt
Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Iraker und dem 25-jährigen Libanesen. Daraufhin dürfte der 23-jährige Libanese ein Filetiermesser gezogen und es dem Iraker mehrmals in den Oberkörper gestochen haben. Der Iraker erlitt schwere Verletzungen und wurde notoperiert. Beide Tatverdächtigen wurden festgenommen, die Ermittlungen laufen.
