Santonino erzählt, was in Kärnten einst geschah

Einiges ist gleich geblieben...

Von diesen Aufzeichnungen ließ sich der mehrfach ausgezeichnete Schriftsteller Engelbert Obernosterer zu einem Schauspiel inspirieren, das 2004 Premiere feierte und 20 Jahre später wieder gegeben wurde. „In den Unterschichten hätte ich zu Santoninos Zeit nicht leben wollen. Aber einiges hat sich seither nicht verändert, beispielsweise die Verlogenheit. Kirchliche Würdenträger und Ritter waren nicht unbedingt seriös. Ich stichle ein bisschen in meinem Text: Wenn die italienische Hochkultur auf die berglerische Kultur trifft, wenn es um Frisuren und das Beinkleid geht“, so Obernosterer 2024 zur „Krone“.