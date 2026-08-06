Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sittenbild mit Humor

Santonino erzählt, was in Kärnten einst geschah

Kärnten
06.08.2026 16:01
Michael „Buzgi“ Buchacher als Santonino: Noch viermal ist das Erfolgsstück zu sehen – in ...
Michael „Buzgi“ Buchacher als Santonino: Noch viermal ist das Erfolgsstück zu sehen – in Möderndorf im Gailtal und in Lienz in Osttirol.(Bild: Theatergruppe Gailtal)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Vom damals feinen Italien in die derbere Alpengegend: Ein Bischof und sein Sekretär auf Visite in Kärnten und Osttirol; das Reisetagebuch aus dem Mittelalter wurde zum sehenswerten Schauspiel.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eine Reise nach Kärnten und Osttirol unternahmen 1485 Bischof Pietro von Caorle und sein Sekretär, der Jurist Paolo Santonino. Was sie im Lesach-, Drau-, Gail- und Gitschtal sowie in Osttirol erlebten, schrieb Santonino in seinem Tagebuch nieder, das als Sittenbild des ausgehenden Mittelalters gilt.

Einiges ist gleich geblieben...
Von diesen Aufzeichnungen ließ sich der mehrfach ausgezeichnete Schriftsteller Engelbert Obernosterer zu einem Schauspiel inspirieren, das 2004 Premiere feierte und 20 Jahre später wieder gegeben wurde. „In den Unterschichten hätte ich zu Santoninos Zeit nicht leben wollen. Aber einiges hat sich seither nicht verändert, beispielsweise die Verlogenheit. Kirchliche Würdenträger und Ritter waren nicht unbedingt seriös. Ich stichle ein bisschen in meinem Text: Wenn die italienische Hochkultur auf die berglerische Kultur trifft, wenn es um Frisuren und das Beinkleid geht“, so Obernosterer 2024 zur „Krone“.

Heuer gibt es noch an vier Abenden die Möglichkeit zur Zeitreise; sie führt zum groben Görzer Grafen Leonhard und seiner Gräfin Paola Gonzaga auf Schloss Bruck in Lienz, zu einem pikanten Problem in St. Daniel, wo der Graf soll die erst 16-jährige Tochter eines Fuhrmannes geschwängert haben soll, zu einem außereheliches Stelldichein und zu einem Festmahl.

Was? Wann? Wo?

„Paolo Santonino“: Freitag, 7. August (20.30 Uhr), und Samstag, 8. August (20.30 Uhr), beim Schloss Möderndorf vor dem GailtalMuseum; 

13. und 14. August (20.30 Uhr), Spitalskirche/BORG Lienz.

Karten auf www.santonino.at oder bei den Raiffeisenbanken in Hermagor und Kötschach.

Zu Ehren des 90. Geburtstages des Autors
Werner Wölbitsch, bei der Uraufführung Graf Leonhard von Görz, ist mittlerweile Regisseur des sehenswerten Schauspiels. Zu Ehren von Engelbert Obernosterers 90. Geburtstag, den der Autor am 28. Dezember feiert, wird das Stück heuer noch viermal gezeigt. Auf der Bühne stehen Amateurdarsteller, Mitglieder von Faschingsgilden und einer, der in der Wirtschaft bekannt wurde: Herbert Waldner, früher Darsteller bei der Theatergruppe Joker, heute Immobilienentwickler, spielt den Burgherren zu Weidenburg.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
06.08.2026 16:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der Uttendorfer Tobersbach bahnte sich seinen Weg durch den Ort und über die Felder.
Zahlreiche Einsätze
Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss
Cloud, KI & Daten:
Wem gehört Österreichs digitale Zukunft?
Wut als Strategie?
Warum wir lieber Schuldige suchen als Lösungen
In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Die ...
Sprengstoff-Alarm
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Erneuter Allzeit-Rekord ++ Hitze noch nicht vorbei
158.897 mal gelesen
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
156.058 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Niederösterreich
500 Helfer kämpfen bei Gluthitze gegen Inferno
139.451 mal gelesen
Rund 500 Helfer bekämpfen den Waldbrand im Bezirk Neunkirchen.
Innenpolitik
Kanzler empört mit Sager über Kinderbetreuung
1612 mal kommentiert
Drei Tage vor dem Equal Pension Day erklärte Bundeskanzler Christian Stocker, dass ...
Österreich
Erneuter Allzeit-Rekord ++ Hitze noch nicht vorbei
1477 mal kommentiert
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Innenpolitik
Kanzler entschuldigt sich: „Der Satz ist falsch“
1151 mal kommentiert
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) entschuldigte sich für seine Aussage. 
Mehr Kärnten
Luxusmiete droht
Wasserskiclub Velden kämpft um seine Heimat
Spielestationen & mehr
„Krone“ lädt zur Kinderwelt am Altstadtzauber
Sport Tv Logo
Kärntnerin in den USA
Kurios! WM-Starterin lernte auf Youtube das Gehen
Krone Plus Logo
Kühlere Nächte gut
Trotz Spätfrost erwarten Winzer gute Weinernte
Schwerpunktaktion
23 Führerscheine in einer Nacht „gezwickt“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf