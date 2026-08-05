Mopedlenker (16) kracht frontal gegen Baum: Tot

Zu einem tragischen Unfall kam es in der Nacht auf Mittwoch im weststeirischen Steinberg: Ein Autofahrer entdeckte auf der Straße einen regungslosen Jugendlichen. Der 16-Jährige war zuvor mit seinem Moped gegen einen Baum geprallt. Für den Jugendlichen kam jede Hilfe zu spät.
In der Nacht auf Mittwoch, gegen 02.30 Uhr, bemerkte ein Autofahrer auf einer Gemeindestraße in Steinberg (Bezirk Voitsberg) ein beschädigtes Moped, daneben lag ein regungsloser 16-Jähriger. Der Mann setzte sofort einen Notruf ab und startete mit Erste-Hilfe-Maßnahmen.
Die eintreffenden Rotkreuz-Sanitäter und eine Notärztin setzten die Reanimation fort – jedoch vergeblich. Die Ärztin konnte nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen.
Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der 16-Jährige von der Fahrbahn abgekommen und frontal einen Baum geprallt sein. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden liegen laut Polizei nicht vor.
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