Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auto überschlug sich

Wilde Kollision: Alkolenker raste in stehenden Pkw

Kärnten
04.08.2026 19:44
Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Globasnitz, St. Michael und Feistritz mit ...
Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Globasnitz, St. Michael und Feistritz mit insgesamt rund 30 Einsatzkräften, das Rote Kreuz sowie die Polizei.(Bild: Fotokerschi)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Zu einem brutalen Auffahrunfall ist es am Dienstag um 16.15 Uhr gekommen. Ein alkoholisierter Pkw-Lenker raste im Bezirk Völkermarkt mit hoher Geschwindigkeit in ein stehendes Fahrzeug. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ein 75-jähriger Mann war auf der Bleiburger Straße in Richtung St. Michael ob Bleiburg unterwegs. Bei einem Kreisverkehr musste er verkehrsbedingt anhalten. Zur gleichen Zeit war ein 44-Jähriger auf derselben Straße unterwegs. 

„Laut Zeugenaussagen raste er mit weit überhöhter Geschwindigkeit auf den Kreisverkehr zu“, so die Landespolizeidirektion. Der 44-Jährige aus dem Bezirk Villach-Land wollte noch ausweichen, doch kam unmittelbar vor dem Kreisverkehr von der Fahrbahn ab. Er lenkte gegen und kollidierte dabei mit dem Heck des stillstehenden Pkw. 

Auto blieb am Dach liegen
Das Fahrzeug des 44-Jährigen überschlug sich dabei und blieb in einer Böschung am Dach liegen. Der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt. Ein Alkoholtest verlief bei ihm positiv.

Weitere drei Verletzte
Auch der 75-Jährige sowie seine zwei Mitfahrer erlitten Verletzungen. Sie wurden ins UKH Klagenfurt eingeliefert. Der 44-Jährige wollte mit der Rettung nicht mitfahren. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
04.08.2026 19:44
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
VölkermarktSt. MichaelBleiburg
KollisionAuffahrunfallKreisverkehrAlkolenker
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Die Löschtrupps am Weg zum betroffenen Teil des Gebäudes in der Muthgasse
Großeinsatz in Wien
Brand in Botschaftsbüro: Drei Personen verletzt
krone.tv fragt nach
Gluthitze? „Gehe mich in den Supermarkt abkühlen“
Terrorexperte im Talk
„Wir müssen lernen, mit dieser Bedrohung zu leben“
Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Mordverdächtiger Polizist in Zelle vergiftet
158.922 mal gelesen
Krone Plus Logo
Manuel M., 2024, beim Training für seinen Job bei der Cobra. Seit Beginn des Jahres sitzt er in ...
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
152.078 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Außenpolitik
Weg waren sie! Darum drehten Migranten schnell um
115.293 mal gelesen
So schnell sie gekommen waren, gingen sie wieder. Was bleibt, sind große Fragezeichen.
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
2493 mal kommentiert
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Tirol
Prozess um getöteten Kater endet mit Freisprüchen
1432 mal kommentiert
Die vier Angeklagten vor Prozessbeginn: Die Tötung von Kater „Schmotzer“ war ein Fall fürs ...
Wien
40,1 Grad! Wien erreicht neuen Allzeit-Hitzerekord
1321 mal kommentiert
Von der Sonne sollte man sich bei den Temperaturen derzeit eher fernhalten – auch, wenn die ...
Mehr Kärnten
Tipps von Mediziner
Insektenstiche sollten ernst genommen werden
Auto überschlug sich
Wilde Kollision: Alkolenker raste in stehenden Pkw
Krone Plus Logo
Gibt es Engpässe?
Kölnbreinsperre sichert während Hitze den Strom
Krone Plus Logo
EINWÜRFE: FOLGE 102
Neue Saison und das Unterhaus lebt wieder!
Ärztekammer warnt
Sorge um die Kärntner Radiologie-Versorgung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf