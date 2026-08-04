Wilde Kollision: Alkolenker raste in stehenden Pkw

„Laut Zeugenaussagen raste er mit weit überhöhter Geschwindigkeit auf den Kreisverkehr zu“, so die Landespolizeidirektion. Der 44-Jährige aus dem Bezirk Villach-Land wollte noch ausweichen, doch kam unmittelbar vor dem Kreisverkehr von der Fahrbahn ab. Er lenkte gegen und kollidierte dabei mit dem Heck des stillstehenden Pkw.