Wilde Kollision: Alkolenker raste in stehenden Pkw

Zu einem brutalen Auffahrunfall ist es am Dienstag um 16.15 Uhr gekommen. Ein alkoholisierter Pkw-Lenker raste im Bezirk Völkermarkt mit hoher Geschwindigkeit in ein stehendes Fahrzeug.
Ein 75-jähriger Mann war auf der Bleiburger Straße in Richtung St. Michael ob Bleiburg unterwegs. Bei einem Kreisverkehr musste er verkehrsbedingt anhalten. Zur gleichen Zeit war ein 44-Jähriger auf derselben Straße unterwegs.
„Laut Zeugenaussagen raste er mit weit überhöhter Geschwindigkeit auf den Kreisverkehr zu“, so die Landespolizeidirektion. Der 44-Jährige aus dem Bezirk Villach-Land wollte noch ausweichen, doch kam unmittelbar vor dem Kreisverkehr von der Fahrbahn ab. Er lenkte gegen und kollidierte dabei mit dem Heck des stillstehenden Pkw.
Auto blieb am Dach liegen
Das Fahrzeug des 44-Jährigen überschlug sich dabei und blieb in einer Böschung am Dach liegen. Der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt. Ein Alkoholtest verlief bei ihm positiv.
Weitere drei Verletzte
Auch der 75-Jährige sowie seine zwei Mitfahrer erlitten Verletzungen. Sie wurden ins UKH Klagenfurt eingeliefert. Der 44-Jährige wollte mit der Rettung nicht mitfahren. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.
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