Insektenstiche sollten ernst genommen werden

Das richtige Handeln kann Leben retten

Daher empfiehlt der Mediziner, nach einem Bienenstich sofort den Stachel zu entfernen, ohne dabei auf den Giftsack zu drücken. Anschließend soll die Einstichstelle gekühlt werden. Damit könne man einfach und unkompliziert Schmerzen und Schwellungen lindern. „Antiallergische Gele oder Salben können die Beschwerden zusätzlich reduzieren und gehören in jede gut ausgestattete Haus- und Reiseapotheke“, so Müller-Muttonen. Das Gleiche gelte auch für Wespen- und Hornissenbisse.