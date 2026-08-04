Insektenstiche sollten ernst genommen werden

Notfallmediziner Steve-Oliver Müller-Muttonen erklärt, worauf es bei Wespenstich und Co. ankommt und wie Allergiker im Ernstfall am besten rasch versorgt werden können.
Sie haben wieder Hochsaison: Bienen, Wespen und Hornissen. Und in einem unachtsamen Moment kann es passieren, dass ein solches Insekt plötzlich sticht oder zubeißt.
„Die Verträglichkeit von Insektengiften ist individuell sehr unterschiedlich. Während die meisten Menschen lediglich lokale Beschwerden entwickeln, können allergische Reaktionen innerhalb kürzester Zeit lebensbedrohlich werden“, erklärt Notfallmediziner Steve-Oliver Müller-Muttonen.
Das richtige Handeln kann Leben retten
Daher empfiehlt der Mediziner, nach einem Bienenstich sofort den Stachel zu entfernen, ohne dabei auf den Giftsack zu drücken. Anschließend soll die Einstichstelle gekühlt werden. Damit könne man einfach und unkompliziert Schmerzen und Schwellungen lindern. „Antiallergische Gele oder Salben können die Beschwerden zusätzlich reduzieren und gehören in jede gut ausgestattete Haus- und Reiseapotheke“, so Müller-Muttonen. Das Gleiche gelte auch für Wespen- und Hornissenbisse.
Besonders kritisch werden solche schmerzhaften Stiche und Bisse, wenn Allergiker davon betroffen sind. Daher sollten Menschen mit einer bekannten Insektengiftallergie ihre Notfallmedikamente besonders in den Sommermonaten immer bei sich haben. Sei das nicht der Fall, dann empfiehlt Müller-Muttonen sofort den Notruf 144 zu alarmieren.
Betreffen die Stiche und Bisse den Mund- und Rachenraum, dann „sollte die betroffene Person bis zum Eintreffen der Rettungskräfte ein Eis lutschen oder gekühlte Getränke in kleinen Schlucken zu sich nehmen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.