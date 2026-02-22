ORF-Landesdirektor Herics: „Ich trete wieder an!“

Zuletzt haben viele beliebte und bewährte Moderatoren und Korrespondenten den Küniglberg in Wien verlassen – oft unfreiwillig. Welche Prioritäten setzen Sie im Bereich Personalentwicklung und Nachwuchsförderung?

Wir brauchen arrivierte, erfahrene Mitarbeiter im gesamten Betrieb. Es geht wahnsinnig viel Knowhow verloren, wenn jemand das Unternehmen verlässt. Das habe ich in den vergangenen zehn Jahren selbst gesehen, wenn Kollegen in Pension gegangen sind. Sie reißen ein Riesenloch ins Unternehmen. Dieses Loch zu füllen, dauert irre lang – gerade in der Systemtechnik. Selbst wenn ein Hochtalentierter kommt, braucht er ein Jahr Ausbildungszeit, bis er an Wochenenden selbstständig agieren kann. Wir sind da personell sehr dünn aufgestellt. Zum Glück ist es uns bisher gelungen, auch in allen anderen Bereichen junge engagierte Mitarbeiter ins Haus zu holen. Auch in der Redaktion waren bis vor kurzem zwei Stellen ausgeschrieben. 40 Personen haben sich beworben. Die Unterlagen werden gerade gesichtet.