„China“-Pläne im Kult-Wirtshaus sorgen für Wirbel

Ein möglicher Kurswechsel beim „Lindbauer“ sorgt derzeit für hitzige Diskussionen in Linz. Rund um das traditionsreiche Wirtshaus am Donauufer verdichten sich Hinweise auf einen Neustart – allerdings anders, als viele erwartet hätten. Was hinter den aktuellen Entwicklungen steckt und warum jetzt auch die Politik Alarm schlägt.
Die Zukunft des Traditionsgasthauses Lindbauer in Urfahr sorgt für jede Menge Diskussionen – nicht nur unter Anrainern, sondern auch auf politischer Ebene. Wie berichtet, verdichten sich die Hinweise, dass das historische Wirtshaus künftig als Asia-Restaurant wiedereröffnen könnte. Offiziell bestätigt ist das zwar nicht, doch Beobachtungen vor Ort und Aussagen aus dem Umfeld nähren die Spekulationen.
Der Lindbauer ist ein Juwel für die Linzer – und kein Objekt, das man sich selbst überlässt, bis es irgendwer übernimmt.
Michael Raml, Linzer FP-Stadtrat
Seit Anfang letzten Jahres wurde es still
Dabei keimte im Bürgermeisterwahlkampf Anfang 2025 noch Hoffnung auf, als der heutige SP-Stadtchef Dietmar Prammer in Aussicht stellte, dass die Stadt einen Ankauf des Lindbauer prüfen könnte. Ziel sei es gewesen, das Gasthaus zu erhalten, zu sanieren und wieder einer passenden Nutzung zuzuführen. Als Beispiele nannte Prammer damals erfolgreich revitalisierte Betriebe wie das Pöstlingberg-schlössl. Doch danach wurde es still.
Es wäre zu schade um den Lindbauer – und lediglich ein weiteres leeres Wahlversprechen von Dietmar Prammer.
Martin Hajart, Linzer VP-Stadtvize
„Er muss handeln“
FP-Stadtrat Michael Raml wirft Prammer deshalb Untätigkeit vor: „Wenn jetzt Gerüchte über ein Chinalokal die Runde machen, dann ist das die direkte Folge politischen Nichthandelns des neuen Bürgermeisters. Er muss handeln. Die Stadt darf hier nicht länger zuschauen, sondern muss alle Möglichkeiten prüfen, um den Lindbauer zu sichern und einer Nutzung zuzuführen, die unserer Stadt, ihrer Geschichte und ihrer Wirtshauskultur gerecht wird.“
„Trotz intensiver Verhandlungen keine Einigung“
Kritik kommt auch aus der ÖVP – Martin Hajart: „Der Lindbauer ist ein Traditionswirtshaus, dementsprechend soll auch in Zukunft traditionelle österreichische Küche angeboten werden.“ Stadtchef Dietmar Prammer ließ auf „Krone“-Anfrage gestern ausrichten, dass es trotz intensiver Verhandlungen zu keiner Einigung kam.
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