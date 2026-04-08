„China“-Pläne im Kult-Wirtshaus sorgen für Wirbel

Seit Anfang letzten Jahres wurde es still

Dabei keimte im Bürgermeisterwahlkampf Anfang 2025 noch Hoffnung auf, als der heutige SP-Stadtchef Dietmar Prammer in Aussicht stellte, dass die Stadt einen Ankauf des Lindbauer prüfen könnte. Ziel sei es gewesen, das Gasthaus zu erhalten, zu sanieren und wieder einer passenden Nutzung zuzuführen. Als Beispiele nannte Prammer damals erfolgreich revitalisierte Betriebe wie das Pöstlingberg-schlössl. Doch danach wurde es still.