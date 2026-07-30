Mann auf Parkplatz beraubt und mit Messer verletzt

Mit Auto und Fahrrad unterwegs

Laut Schilderung des 61-Jährigen hätten ihn zwei unbekannte Täter ausgeraubt. Einer der Männer soll ihn dabei mit einem Messer verletzt haben. Die Täter erbeuteten einen Bargeldbetrag im dreistelligen Eurobereich und flüchteten anschließend. Einer soll mit einem goldfarbenen Skoda unterwegs gewesen sein, der zweite mit einem Fahrrad.