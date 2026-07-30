Mann auf Parkplatz beraubt und mit Messer verletzt

Nach einem mutmaßlichen Raubüberfall im Tiroler Außerfern hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Ein 61-jähriger Deutscher gab an, Mittwochfrüh von zwei bislang unbekannten Männern auf einem Parkplatz überfallen und mit einem Messer verletzt worden zu sein.
Das Opfer erstattete jedoch erst am Abend, kurz vor 19 Uhr, Anzeige bei der Polizei. Warum erst so spät, ist nicht bekannt. Laut dem Deutschen hatte sich der Vorfall bereits gegen 5.35 Uhr auf einem Parkplatz an der Berwang-Namloser Straße in Bichlbach ereignet.
Mit Auto und Fahrrad unterwegs
Laut Schilderung des 61-Jährigen hätten ihn zwei unbekannte Täter ausgeraubt. Einer der Männer soll ihn dabei mit einem Messer verletzt haben. Die Täter erbeuteten einen Bargeldbetrag im dreistelligen Eurobereich und flüchteten anschließend. Einer soll mit einem goldfarbenen Skoda unterwegs gewesen sein, der zweite mit einem Fahrrad.
Polizei hofft jetzt auf Hinweise
Der Verletzte wurde mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert und dort medizinisch versorgt.
Die Polizeiinspektion Lermoos hat die Ermittlungen aufgenommen und ersucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Männern geben können, sich unter der Telefonnummer 059 133/7154 zu melden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.