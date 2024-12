Tirols FP-Chef wegen „Trottel“-Aussage in Berufung

Kostenersatz in Höhe von 1300 Euro

Konkret schreibt das Gericht Abwerzger vor, die Aussage in Zukunft zu unterlassen und einen Kostenersatz in Höhe von gut 1300 Euro zu leisten. Zu dem Urteil führte laut der Anwältin des Klägers, Maria Windhager, unter anderem, dass die Wahl des Wortes „Trottel“ diffamierend sei, in keiner Weise der Auseinandersetzung mit der Sache selbst diene und folglich als Wertungsexzess zu qualifizieren sei. Die Grenze der zulässigen Freiheit der Meinungsäußerung sei also überschritten worden, die Äußerung des Beklagten damit rechtswidrig.