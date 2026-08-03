Rekord-Ausgaben für Wohnen, Plattformen im Visier

Leistbares Wohnen braucht entschlossenes Handeln auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene: Davon sind LHStv. Philip Wohlgemuth (SPÖ) und SPÖ-EU-Abgeordneter Andreas Schieder überzeugt. „Dass Wohnen heute ganz oben auf der europäischen Agenda steht, ist ein wichtiger Erfolg der Sozialdemokratie. Europa wird nicht selbst Wohnungen in Tirol bauen. Die EU kann aber Investitionen erleichtern, Beihilferegeln anpassen und den Regionen mehr Handlungsspielraum geben“, erklärt Schieder.