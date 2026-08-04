Brandstifter fackelte wieder öffentliche Klos ab

Ähnliche Vorfälle

In Penzing hatten Unbekannte Mitte Juli im Reinlpark ein Öklo angezündet. Ähnliche Szenen spielten sich 2025 im Ludwig-Zatzka-Park, ebenfalls 14. Bezirk, ab. Dort ging eine WC-Anlage in Flammen auf (siehe kleines Bild). In der Donaustadt musste die Toilette am Badeteich Hirschstetten sogar komplett neu gebaut werden, nachdem Unbekannte sie zu Silvester vor zwei Jahren in die Luft gejagt hatten – wir berichteten.