Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alles Steuergeld!

Brandstifter fackelte wieder öffentliche Klos ab

Wien
04.08.2026 11:00
Eines von drei angezündeten Öklos im 15. Bezirk.
Eines von drei angezündeten Öklos im 15. Bezirk.(Bild: Öklo)
Porträt von Lisa Schinagl
Von Lisa Schinagl

Ein mutmaßlicher Brandstifter wütet in mehreren Bezirken. Schon wieder gingen mobile Öklos in Flammen auf. Dieses Mal in Rudolfsheim-Fünfhaus. Zahlen tun es die Steuerzahler. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Verbrannt, verkokelt, verwüstet: Von den einstigen mobilen Öklos im Dadlerpark, am Schwendermarkt und in der Avedikstraße, alle im 15. Bezirk, blieb nur mehr das rußige Gerippe übrig (siehe Bild rechts). Binnen weniger Tage gingen alle drei stillen Örtchen in Flammen auf.

Nicht nur gefährden derartige Brandstiftungen die Bürger. Mit jenen Aktionen geht Steuergeld nämlich buchstäblich in Rauch auf. Das ärgert auch den Bezirkschef von Rudolfsheim-Fünfhaus, Dietmar Baurecht (SPÖ).

Die Bezirksvorstehung würde viel Geld in die Hand nehmen, um die Klos aufzustellen. „Umso ärgerlicher ist es, wenn absolut rücksichtslose Personen ihrem Drang, Feuer zu legen, freien Lauf lassen“, sagt er. Die Kosten für das Wiederaufstellen sind erheblich. Laut der Penzinger Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner (SPÖ) kostet ein barrierefreies Modell nämlich rund 18.000 Euro. Steuergeld, das die Bezirke eigentlich anderweitig benötigen.

Lesen Sie auch:
Jetzt wurde jenes im Reinlpark angezündet.
Krone Plus Logo
Öklo-Wahnsinn
Wieder ein stilles Örtchen in Wien abgefackelt
24.07.2026

Ähnliche Vorfälle 
In Penzing hatten Unbekannte Mitte Juli im Reinlpark ein Öklo angezündet. Ähnliche Szenen spielten sich 2025 im Ludwig-Zatzka-Park, ebenfalls 14. Bezirk, ab. Dort ging eine WC-Anlage in Flammen auf (siehe kleines Bild). In der Donaustadt musste die Toilette am Badeteich Hirschstetten sogar komplett neu gebaut werden, nachdem Unbekannte sie zu Silvester vor zwei Jahren in die Luft gejagt hatten – wir berichteten.

Die Polizei weiß von insgesamt fünf Fällen mit angezündeten Toiletten in Neubau, Penzing, Rudolfsheim-Fünfhaus und Brigittenau aus den vergangenen Wochen. Die Ermittlungen laufen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
04.08.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
24° / 39°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
23° / 39°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
23° / 38°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
23° / 38°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
20° / 39°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Terrorexperte im Talk
„Wir müssen lernen, mit dieser Bedrohung zu leben“
Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Mordverdächtiger Polizist in Zelle vergiftet
156.110 mal gelesen
Krone Plus Logo
Manuel M., 2024, beim Training für seinen Job bei der Cobra. Seit Beginn des Jahres sitzt er in ...
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
146.761 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Außenpolitik
Weg waren sie! Darum drehten Migranten schnell um
112.678 mal gelesen
So schnell sie gekommen waren, gingen sie wieder. Was bleibt, sind große Fragezeichen.
Wien
40,1 Grad! Wien erreicht neuen Allzeit-Hitzerekord
1308 mal kommentiert
Von der Sonne sollte man sich bei den Temperaturen derzeit eher fernhalten – auch, wenn die ...
Außenpolitik
Todeszahl steigt: Dutzende Leichen im Wasser
1018 mal kommentiert
Ein Mann spricht nach seiner Ankunft ein Gebet. Dutzende Migranten schafften es nicht mehr aus ...
Österreich
Dürre-Alarm! Bauern fordern jetzt 300 Euro pro Kuh
1015 mal kommentiert
Statt auf grünen Wiesen stehen viele Kühe in Österreich derzeit auf dürren Feldern.
Mehr Wien
Alles Steuergeld!
Brandstifter fackelte wieder öffentliche Klos ab
Flucht vor der Hitze
Elefantenkalb wagt in Schönbrunn kühles Bad
Home of Football:
Vikings wollen gegen Wroclaw weiße Weste behalten!
Mitmachen & gewinnen
Sei beim größten E-Sport-Event Österreichs dabei
Abkühlung ohne Chlor
Das sind Wiens schönste Naturbadeplätze
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf