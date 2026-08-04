Brandstifter fackelte wieder öffentliche Klos ab

Ein mutmaßlicher Brandstifter wütet in mehreren Bezirken. Schon wieder gingen mobile Öklos in Flammen auf. Dieses Mal in Rudolfsheim-Fünfhaus. Zahlen tun es die Steuerzahler.
Verbrannt, verkokelt, verwüstet: Von den einstigen mobilen Öklos im Dadlerpark, am Schwendermarkt und in der Avedikstraße, alle im 15. Bezirk, blieb nur mehr das rußige Gerippe übrig (siehe Bild rechts). Binnen weniger Tage gingen alle drei stillen Örtchen in Flammen auf.
Nicht nur gefährden derartige Brandstiftungen die Bürger. Mit jenen Aktionen geht Steuergeld nämlich buchstäblich in Rauch auf. Das ärgert auch den Bezirkschef von Rudolfsheim-Fünfhaus, Dietmar Baurecht (SPÖ).
Die Bezirksvorstehung würde viel Geld in die Hand nehmen, um die Klos aufzustellen. „Umso ärgerlicher ist es, wenn absolut rücksichtslose Personen ihrem Drang, Feuer zu legen, freien Lauf lassen“, sagt er. Die Kosten für das Wiederaufstellen sind erheblich. Laut der Penzinger Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner (SPÖ) kostet ein barrierefreies Modell nämlich rund 18.000 Euro. Steuergeld, das die Bezirke eigentlich anderweitig benötigen.
Ähnliche Vorfälle
In Penzing hatten Unbekannte Mitte Juli im Reinlpark ein Öklo angezündet. Ähnliche Szenen spielten sich 2025 im Ludwig-Zatzka-Park, ebenfalls 14. Bezirk, ab. Dort ging eine WC-Anlage in Flammen auf (siehe kleines Bild). In der Donaustadt musste die Toilette am Badeteich Hirschstetten sogar komplett neu gebaut werden, nachdem Unbekannte sie zu Silvester vor zwei Jahren in die Luft gejagt hatten – wir berichteten.
Die Polizei weiß von insgesamt fünf Fällen mit angezündeten Toiletten in Neubau, Penzing, Rudolfsheim-Fünfhaus und Brigittenau aus den vergangenen Wochen. Die Ermittlungen laufen.
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