„Wollte sie nicht töten, ich wollte mit ihr gehen“

59-Jährige legte doch noch Geständnis ab

Doch wusste die 59-Jährige von seinem Plan eines erweiterten Suizids, wie es die Staatsanwaltschaft annimmt? Anfangs meinte sie, nein. Man habe über Suizid geredet und sie habe den Gedanken gehabt, dass er sich was antun wolle. „Er war verzweifelt, er hat Angst gehabt. Man hat gesehen, dass es bergab mit ihm geht. Ich habe schon vermutet, dass er keinen Lebenswillen mehr hat. Ich habe ihm aber schon gesagt, dass Suizid nicht der richtige Weg ist. Ich hatte aber auch Mitleid und Verständnis.“ Etwas später in der Verhandlung änderte sie ihre Verantwortung und legte ein Geständnis ab: Sie wusste sehr wohl, dass es auch um das Leben der kranken Seniorin ging.