Was die große Chinareise der Steiermark brachte

Es geht um eine zehntägige Delegationsreise nach China unter Federführung des Landeshauptmanns und seiner ÖVP-Stellvertreterin Manuela Khom im heurigen April, an der insgesamt 58 Personen, hauptsächlich aus Politik und Wirtschaft, teilgenommen haben. Nun sind die Antworten da, und gleich vorweg: Der (auch finanzielle) Aufwand der Wirtschaftsmission, die vom Bundeskanzleramt abwärts von mehreren Stellen empfohlen wurde, scheint sich gelohnt zu haben.