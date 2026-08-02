Drunk on an E-Bike
Drunk Trio of Cyclists Caught After One of Them Crashed
On Saturday evening, a cyclist in Kirchberg-Thening fell off his e-bike. While investigating the accident, police officers noticed a strong smell of alcohol on him and his two companions: All three had clearly consumed far too much alcohol to be riding bicycles. All were charged.
On August 1, 2026, a cyclist fell in the municipality of Kirchberg-Thening. The 53-year-old man from Thalheim near Wels was riding on Paukenstraße around 7:30 p.m. as part of a bike tour. He was accompanied by two other 53-year-olds from the Wels-Land district. When the police patrol arrived, the victim was already receiving first aid from the ambulance crew.
1.42 to 1.88 per mille
Since the police officers detected the smell of alcohol on his two companions while investigating the accident, they asked both to take a breathalyzer test. The tests showed readings of 1.42 and 1.88 per mille, respectively. The victim was taken to the hospital by ambulance. A breathalyzer test administered to him showed a reading of 1.58 per mille. All three cyclists are being charged.
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