Drunk Trio of Cyclists Caught After One of Them Crashed

On August 1, 2026, a cyclist fell in the municipality of Kirchberg-Thening. The 53-year-old man from Thalheim near Wels was riding on Paukenstraße around 7:30 p.m. as part of a bike tour. He was accompanied by two other 53-year-olds from the Wels-Land district. When the police patrol arrived, the victim was already receiving first aid from the ambulance crew.