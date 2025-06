Abschied von Stingl: „Eitelkeit war ihm fremd“

Weitaus mehr Menschen, als in der Kirche am Grazer Zentralfriedhof gemütlich Platz finden, verabschiedeten sich am Dienstagmittag von Stingl. Er war am 29. Mai, einen Tag nach seinem 86. Geburtstag, in Graz verstorben. Von 1985 bis 2003 leitete Stingl die Geschicke der Stadt. Seine vielen Verdienste ehrte sein guter Freund und Bundespräsident außer Dienst Heinz Fischer: „Alfred Stingl, das ist für mich ein Synonym für einen sehr verehrten Menschen, einen überzeugten Demokraten, einen Grazer, der aus der Arbeiterbewegung kam, der der Stadt und der sozialdemokratischen Gesinnungsgemeinschaft gedient hat.“ Seit 1962, als Stingl Landessekretär der Jungen Generation wurde, waren die beiden miteinander bekannt. „Sein Aufstieg war schrittweise, aber konsequent und stetig, wie bei einem echten Bergsteiger.“ Und viele Bergtouren seien es, die Fischer „mit Alfred und Elli und Margit und mir in Erinnerung sind“.