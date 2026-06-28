Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das Grazer Rathaus

Vom Gefängnis zum Ort, an dem Tausende „Ja“ sagen

Steiermark
28.06.2026 10:00
Das Rathaus vom Schloßberg aus
Das Rathaus vom Schloßberg aus(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Hannah Michaeler
Porträt von Klaus Herrmann
Von Hannah Michaeler und Klaus Herrmann

Es ist ein Wahrzeichen der Stadt, war sogar einmal ein Gefängnis, tausendfach ein Ort der Liebe, zeugt von der Bedeutung des städtischen Bürgertums – und dient heute wieder als Bühne einer Wahl in der  steirischen Landeshauptstadt: Wie das Grazer Rathaus funktioniert und welche Bürgermeister hier schon das Sagen hatten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Manchmal ist es das eigene Rathaus, das die Stadtpolitik in Aufruhr versetzt: Im Mai 2024 sollte beschlossen werden, dass der Innenhof um eine halbe Million Euro renoviert wird – weg mit den Mülltonnen, stattdessen sollten ein Baum, Sitzgelegenheiten und Radabstellplätze her. Das sei ein überteuerter „Raucherhof“, kritisierte damals die Opposition – das Projekt wurde aufgeschoben und bis heute nicht umgesetzt. Die Bürgermeisterin raucht weiterhin auf ihrem Balkon.

Das Grazer Rathaus war vieles. Seit 1550 steht es, damals als klassischer Renaissance-Bau, am Hauptplatz. Mitte des 19. Jahrhunderts fungierte es sogar als Gefängnis, und zwar mit recht schlechten Bedingungen: Häftlinge bettelten mit Körben an Seilen bei Passanten um Essen.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

1893 bekam das Gebäude sein heutiges Aussehen: Es sollte als historistischer Prunkbau dem Landhaus Konkurrenz machen und so das Selbstbewusstsein des städtischen Bürgertums bezeugen. Bis heute stehen Gewerbe, Wissenschaft, Kunst und Handel, vier Statuen als Allegorien, über dem Vorbau des Hauptportals zum Hauptplatz hin. Sie symbolisieren die „Grundfesten städtischer Identität“, schreibt der Historiker Karl-Albrecht Kubinzky.

300 Mitarbeiter arbeiten am Hauptplatz 1
Heute ist das Rathaus vor allem eines: ein Arbeitsplatz. 300 Mitarbeiter gehen hier ein und aus. 185 Büroräume finden sich in dem Haus am Hauptplatz 1 – das Mächtigste, wenn man so möchte, ist das Bürgermeisterin-Amt im zweiten Stock links, ausgestattet mit Ikea-Mobiliar und einer Sonne auf der Glastür.

Elke Kahr im Bürgermeisterin-Amt im Rathaus
Elke Kahr im Bürgermeisterin-Amt im Rathaus(Bild: Christian Jauschowetz)

Auch alle anderen Stadtsenatsmitglieder, ihre Teams, die Gemeinderatsklubs sowie einige Abteilungen des Magistrats sitzen hier. Das demokratische Herz ist aber der 2021 frisch renovierte Sitzungssaal des Gemeinderats. 48 Sitze hat das dunkel getäfelte Stadtparlament mit einem Luster aus 1894, der jetzt mit LED-Birnen leuchtet.

Der Sitz der Stadtregierung ist aber auch ein Ort der Liebe, denn er beherbergt das Standesamt der Stadt Graz. 871-mal sagten Paare im Jahr 2025 im Trauungssaal im ersten Stock „Ja“, im aktuellen Jahr waren es bis jetzt 495. Wer es kleiner mag, kann übrigens auch ganz bürokratisch im Büro eines Standesbeamten heiraten. Kostenpunkt: 74 Euro für die 20-minütige Zeremonie.

Wer im Rathaus regierte
Von Speck bis Götz, von „Hasibingl“ bis Nagl und Kahr

Es ist eine „Ehrengalerie“, in der die ehemaligen Grazer Bürgermeister im Rathaus geehrt werden. Doch wenn man sich die gemalten Porträts ansieht, darf man jenen, die es nicht zum Stadtchef gebracht haben und so auf diese Ehre verzichten müssen, beinahe gratulieren.

Siegfried Nagl (ÖVP): 2003 bis 2021
Siegfried Nagl (ÖVP): 2003 bis 2021(Bild: Christian Jauschowetz)
Alfred Stingl (SPÖ): 1985 bis 2003
Alfred Stingl (SPÖ): 1985 bis 2003(Bild: Christian Jauschowetz)
Franz Hasiba (ÖVP): 1983 bis 1985
Franz Hasiba (ÖVP): 1983 bis 1985(Bild: Christian Jauschowetz)
Alexander Götz (FPÖ): 1973 bis 1983
Alexander Götz (FPÖ): 1973 bis 1983(Bild: Christian Jauschowetz)
Gustav Scherbaum (SPÖ): 1960 bis 1973
Gustav Scherbaum (SPÖ): 1960 bis 1973(Bild: Christian Jauschowetz)
Eduard Speck (SPÖ): 1945 bis 1960
Eduard Speck (SPÖ): 1945 bis 1960(Bild: Christian Jauschowetz)

Erster Grazer Bürgermeister in der Zweiten Republik wurde der in Wien geborene Eduard Speck. Legendär der letzte mit absoluter SPÖ-Mehrheit regierende Gustav Scherbaum, der wegen seines Beharrens auf der von den Grazern abgelehnten Eggenberger Autobahntrasse 1973 vom freiheitlichen Alexander Götz abgelöst wurde – zu Zeiten, als die FPÖ bundesweit gerade einmal schwache einstellige Ergebnisse erreichte.

ÖVP und SPÖ teilten Amtsperiode
Auf ihn folgte die Ära „Hasibingl“, als sich ÖVP und SPÖ eine Amtsperiode teilten: Der schwarze Franz Hasiba regierte die ersten zwei Jahre, danach der rote Alfred Stingl. Er blieb 18 Jahre lang.

Das Balkendiagramm zeigt die Bürgermeister von Graz seit 1945 und deren Parteizugehörigkeit. Elke Kahr ist seit 2021 die erste Stadtchefin und gehört der KPÖ an. Die SPÖ stellte von 1945 bis 1973 sowie von 1985 bis 2003 die Bürgermeister, die FPÖ von 1973 bis 1983 und die ÖVP von 1983 bis 1985 sowie von 2003 bis 2021. Quelle: APA.

Bei den Wahlen 2003, zu denen Stingl nicht mehr antrat, kam es zum Umsturz: Die SPÖ verlor dramatisch, die ÖVP mit Spitzenkandidat Siegfried Nagl eroberte erstmals Platz 1 und verteidigte ihn dreimal. Nagl wurde zum längstdienenden Grazer Bürgermeister, ehe er 2021 sein Amt an die Kommunistin Elke Kahr verlor. Ihr Porträt in der Galerie folgt erst.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
28.06.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Nach dem Fund einer Babyleiche im deutschen Renningen steht die Mutter unter Verdacht, den ...
„Verdacht bekräftigt“
Fund von Babyleiche: Mutter (32) verhaftet
Paris glüht
45 Grad in Mini-Wohnung: „Versuche zu überleben“
Unter den meterhohen Trümmerhaufen vernimmt man immer wieder Wimmern und Hilfeschreie.
Große Verzweiflung
Venezolaner graben mit bloßen Händen nach Opfern
Wiens Öffis im Sommer
Passantin: „T-Shirt öfter wechseln gegen Gestank“
„Brennpunkt Medien“
Schule im KI-Zeitalter: Braucht es Lehrer noch?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
236.001 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
131.042 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Wien
Diese Wehranlage wurde drei Wienern zum Verhängnis
127.149 mal gelesen
Im Marchfeldkanal sind die drei Männer beim Stand-up-Paddeln untergegangen. Bei dieser ...
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
3426 mal kommentiert
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
Wien
Neue Hammer-Umfrage: Rot-Pink in Wien Geschichte!
976 mal kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
975 mal kommentiert
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf