Vom Gefängnis zum Ort, an dem Tausende „Ja“ sagen

Auch alle anderen Stadtsenatsmitglieder, ihre Teams, die Gemeinderatsklubs sowie einige Abteilungen des Magistrats sitzen hier. Das demokratische Herz ist aber der 2021 frisch renovierte Sitzungssaal des Gemeinderats. 48 Sitze hat das dunkel getäfelte Stadtparlament mit einem Luster aus 1894, der jetzt mit LED-Birnen leuchtet.

Der Sitz der Stadtregierung ist aber auch ein Ort der Liebe, denn er beherbergt das Standesamt der Stadt Graz. 871-mal sagten Paare im Jahr 2025 im Trauungssaal im ersten Stock „Ja“, im aktuellen Jahr waren es bis jetzt 495. Wer es kleiner mag, kann übrigens auch ganz bürokratisch im Büro eines Standesbeamten heiraten. Kostenpunkt: 74 Euro für die 20-minütige Zeremonie.