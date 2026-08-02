Due to a momentary lapse of attention
Drunk driver crashed into a tree with his partner
Presumably because he was drunk, a 37-year-old man fell asleep at the wheel. He and his partner were injured in the resulting collision with a tree. A driver behind him alerted the police. His driver’s license was revoked on the spot, at least temporarily.
A traffic accident resulting in two injuries occurred in Eberschwang early Sunday morning. A 37-year-old man from the Vöcklabruck district was driving his car along Hausruckstraße toward Ampflwang. His 40-year-old partner was in the passenger seat. At around 2:10 a.m., the 37-year-old suddenly dozed off for a split second, veered off the road, and collided with a tree.
0.84 per mille
A driver behind him notified emergency responders. A breathalyzer test administered to the 37-year-old showed a blood alcohol level of 0.84 per mille. The officers revoked his driver’s license on the spot. He will be charged. Both occupants of the vehicle were injured in the accident and, after receiving first aid at the scene, were transported to the hospital by ambulance.
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