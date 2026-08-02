Familiärer Streifzug durch die Zirkusgeschichte

Da gibt es etwa die theatrale Commedia dell’arte und die Pferdetricks, mit denen der Gründervater berühmt wurde. Später nutzte man die ebene erfundene Elektrizität, um das Publikum zu begeistern und entwickelte sich akrobatisch immer weiter – Spitzentanz auf Champagnerflaschen inklusive. Als Weltwirtschaftskrise und Weltkrieg dem Clan einen Strich durch den Zirkustraum machten, sattelte man auf Musik um und feierte mit Rock’n’Roll Erfolge, ehe man ab 1971 zum klassischen Zirkus im klassischen Zelt zurückkehrte und schließlich wieder zu einer theatralen Version der Kunstform fand, die wohl auch dem Urvater 1842 gefallen hätte.