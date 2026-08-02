Puts up a fierce struggle
31-Year-Old Injured Two Officers During Arrest
A 31-year-old man was to be arrested at his home on Saturday afternoon. However, because he put up such a fierce struggle, the two officers had to call for backup. The man injured both officers while they were carrying out their duties.
While executing a court-ordered arrest warrant on Saturday afternoon, a 31-year-old man from the Perg district resisted arrest. The 31-year-old was arrested by two officers at his home address around 4:10 p.m. and resisted the arrest by using extreme force.
Tried to break free
The officers had to use physical force to bring him to the ground, and he continued to try to break free. It was only after additional police patrols arrived that the 31-year-old could be brought under control. Both officers were injured in the incident. The 31-year-old was taken to the correctional facility in accordance with the arrest warrant.
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