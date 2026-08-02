„Auch Spielzeug und Babysachen sind verbrannt“

Der Schock steht seinem Vorgänger, Daniel Häusler, noch ins Gesicht geschrieben. „Wir besitzen nur noch das Gewand am Leib. Alles andere – die persönlichen Erinnerungsstücke, einfach alles, an dem wir gehangen haben – ist durch dieses Inferno verloren gegangen. Selbst das Spielzeug unserer lieben Kinder Paul, Emma und Robert ist geschmolzen und als solches nicht mehr erkennbar“, schildert der 39-jährige. Einziger Trosttropfen: Wenigstens das WM-Fußballpickerlalbum des siebenjährigen Robin ist nicht verbrannt – er hatte es beim Opa gelassen. Doch die Babysachen von Sohn Pauli wurden vernichtet.