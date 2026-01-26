Vorteilswelt
Carinthischer Sommer

Brückenschlag zwischen Genres und Generationen

Kärnten
26.01.2026 22:00
Die Welt der Musik entdecken können Kinder im Volksschulalter beim bereits dritten ...
Die Welt der Musik entdecken können Kinder im Volksschulalter beim bereits dritten Kinder.Musik.Labor beim Carinthischen Sommer eine Woche lang.(Bild: MArta Gillner CS)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

“fern & nah“ lautet das Motto des heurigen Carinthischen Sommers, der ein Brückenschlag zwischen Ost und West, zwischen Generationen und Genres sein will, mit musikalischen Spaziergängen, Uraufführungen, einer klingenden Stadt, Stars und jungen Talenten lockt. 

0 Kommentare

Erstmals hat der Carinthische Sommer heuer eine Festivalschreiberin: Tara Meister hat diese Aufgabe als Preis beim Bachmann-Wettbewerb 2025 zuerkannt bekommen. 

Zwei Festivalartists wurden für den heurigen Carinthischen Sommer eingeladen: die Kärntner Singer-Songwriterin Anna Anderluh und die kanadisch-iranische Sängerin und Komponistin Golnar Shahyar, die mit ihrer Musik eine Brücke zwischen Kulturen schlägt.

Uraufführungen
Mehrere Uraufführungen stehen auf dem Programm: Musikalische Werke von Johannes Maria Staud, Tamara Friebel, Wolfgang Suppan, Aziza Sadikova, dem aus dem Lesachtal stammenden Komponisten Gerd Kühr, Sarvenaz Safari und Elisabeth Naske werden aus der Taufe gehoben. Neue, vom Carinthischen Sommer beauftragte Texte werden in den beliebten Morgenkonzerten vorgestellt. Sie stammen unter anderem von Festivalschreiberin Tara Meister und kreisen um den Gedanken des Miteinanders.

Zitat Icon

Wir schlagen nicht nur Brücken zwischen West und Ost, sondern auch zwischen Generationen und Genres, begrüßen Weltstars und bieten jungen Talenten eine Bühne.

Nadja Kayali, Intendantin des Carinthischen Sommers

Programmpräsentation in Kärnten

4. März, 18.30 Uhr, Villach, Bambergsaal

10. März, 18.30 Uhr, Klagenfurt, Kärntner Sparkasse

 

Der Carinthische Sommer lockt Freunde von Musik und Literatur von 2. Juli bis 2. August nach Villach, Ossiach, Finkenstein, Steindorf und Klagenfurt.

Programmdetails und Karten: https://carinthischersommer.at/programm

Erstmals zum Carinthischen Sommer kommt die Weltstar-Geigerin Hilary Hahn, die mit dem international gefeierten Dirigenten Omer Meir Wellber und der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen musizieren wird (22. Juli im CCV).

Unter den Stars und Publikumslieblingen sind Birgit Minichmayr (19. Juli in Ossiach), Joachim Meyerhoff (24. Juli, Finkenstein) und Rudolf Buchbinder: Der große Pianist wird seinen 80. Geburtstag musikalisch bereits in Kärnten vorfeiern (11. Juli im CCV). 

Zwei österreichische Erstaufführungen von Charles Koechlin sowie Bernd Richard Deutsch spielt das ORF Radio-Symphonieorchester Wien als Festivalorchester. 

Aus dem Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann, die heuer ihren 100. Geburtstag feiern würde, und Paul Celan lesen Maria Köstlinger und Juergen Maurer in einer Kooperation mit dem Theater in der Josefstadt (5. Juli, Domenig Steinhaus in Steindorf).

Die ganze Stadt wird Bühne 
„Villach klingt“ heißt es am 18. Juli, wenn auf Plätzen und in Gassen, in Innenräumen, Schaufenstern und unter freiem Himmel ein buntes Programm an Musik und Literatur erfreut – bei freiem Eintritt.

In Musikwanderungen lässt sich beim Gehen durch Villach vieles neu entdecken, Stimmungen werden durch eine Stimme deutlich (14. Juli). 

Kärnten

