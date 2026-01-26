Brückenschlag zwischen Genres und Generationen

“fern & nah“ lautet das Motto des heurigen Carinthischen Sommers, der ein Brückenschlag zwischen Ost und West, zwischen Generationen und Genres sein will, mit musikalischen Spaziergängen, Uraufführungen, einer klingenden Stadt, Stars und jungen Talenten lockt.
Erstmals hat der Carinthische Sommer heuer eine Festivalschreiberin: Tara Meister hat diese Aufgabe als Preis beim Bachmann-Wettbewerb 2025 zuerkannt bekommen.
Zwei Festivalartists wurden für den heurigen Carinthischen Sommer eingeladen: die Kärntner Singer-Songwriterin Anna Anderluh und die kanadisch-iranische Sängerin und Komponistin Golnar Shahyar, die mit ihrer Musik eine Brücke zwischen Kulturen schlägt.
Uraufführungen
Mehrere Uraufführungen stehen auf dem Programm: Musikalische Werke von Johannes Maria Staud, Tamara Friebel, Wolfgang Suppan, Aziza Sadikova, dem aus dem Lesachtal stammenden Komponisten Gerd Kühr, Sarvenaz Safari und Elisabeth Naske werden aus der Taufe gehoben. Neue, vom Carinthischen Sommer beauftragte Texte werden in den beliebten Morgenkonzerten vorgestellt. Sie stammen unter anderem von Festivalschreiberin Tara Meister und kreisen um den Gedanken des Miteinanders.
Wir schlagen nicht nur Brücken zwischen West und Ost, sondern auch zwischen Generationen und Genres, begrüßen Weltstars und bieten jungen Talenten eine Bühne.
Nadja Kayali, Intendantin des Carinthischen Sommers
4. März, 18.30 Uhr, Villach, Bambergsaal
10. März, 18.30 Uhr, Klagenfurt, Kärntner Sparkasse
Der Carinthische Sommer lockt Freunde von Musik und Literatur von 2. Juli bis 2. August nach Villach, Ossiach, Finkenstein, Steindorf und Klagenfurt.
Programmdetails und Karten: https://carinthischersommer.at/programm
Erstmals zum Carinthischen Sommer kommt die Weltstar-Geigerin Hilary Hahn, die mit dem international gefeierten Dirigenten Omer Meir Wellber und der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen musizieren wird (22. Juli im CCV).
Unter den Stars und Publikumslieblingen sind Birgit Minichmayr (19. Juli in Ossiach), Joachim Meyerhoff (24. Juli, Finkenstein) und Rudolf Buchbinder: Der große Pianist wird seinen 80. Geburtstag musikalisch bereits in Kärnten vorfeiern (11. Juli im CCV).
Zwei österreichische Erstaufführungen von Charles Koechlin sowie Bernd Richard Deutsch spielt das ORF Radio-Symphonieorchester Wien als Festivalorchester.
Aus dem Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann, die heuer ihren 100. Geburtstag feiern würde, und Paul Celan lesen Maria Köstlinger und Juergen Maurer in einer Kooperation mit dem Theater in der Josefstadt (5. Juli, Domenig Steinhaus in Steindorf).
Die ganze Stadt wird Bühne
„Villach klingt“ heißt es am 18. Juli, wenn auf Plätzen und in Gassen, in Innenräumen, Schaufenstern und unter freiem Himmel ein buntes Programm an Musik und Literatur erfreut – bei freiem Eintritt.
In Musikwanderungen lässt sich beim Gehen durch Villach vieles neu entdecken, Stimmungen werden durch eine Stimme deutlich (14. Juli).
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.