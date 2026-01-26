Brückenschlag zwischen Genres und Generationen

Erstmals zum Carinthischen Sommer kommt die Weltstar-Geigerin Hilary Hahn, die mit dem international gefeierten Dirigenten Omer Meir Wellber und der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen musizieren wird (22. Juli im CCV).

Unter den Stars und Publikumslieblingen sind Birgit Minichmayr (19. Juli in Ossiach), Joachim Meyerhoff (24. Juli, Finkenstein) und Rudolf Buchbinder: Der große Pianist wird seinen 80. Geburtstag musikalisch bereits in Kärnten vorfeiern (11. Juli im CCV).