Crash mit Alkolenker: Mutter und Tochter verletzt!

Zeitgleich fuhr ein 26-jähriger Einheimischer mit einem Klein-Lkw von der Innsbruckerstraße in Richtung desselben Kreisverkehrs. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es „aufgrund einer den Straßen- und Verkehrsverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit“ des Klein-Lkw-Lenkers zur Kollision der beiden Fahrzeuge.