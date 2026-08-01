Crash mit Alkolenker: Mutter und Tochter verletzt!

Bei einem Verkehrsunfall auf der B178 Loferer Straße in St. Johann in Tirol sind am Freitagabend eine 44-jährige Frau und deren Tochter (17) verletzt worden. Der mutmaßliche Unfallverursacher sei alkoholisiert gewesen.
Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 18.45 Uhr. Die 44-jährige deutsche Pkw-Lenkerin war gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten sowie ihren beiden Kindern im Alter von 17 und 4 Jahren von St. Johann in Richtung Kreisverkehr unterwegs.
Zeitgleich fuhr ein 26-jähriger Einheimischer mit einem Klein-Lkw von der Innsbruckerstraße in Richtung desselben Kreisverkehrs. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es „aufgrund einer den Straßen- und Verkehrsverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit“ des Klein-Lkw-Lenkers zur Kollision der beiden Fahrzeuge.
Mutter und Tochter mit Rettung ins Spital
Bei dem Zusammenstoß wurden die 44-jährige Pkw-Lenkerin sowie ihre 17-jährige Tochter verletzt. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurden beide ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert.
Alkotest bei Lenker von Klein-Lkw positiv
„Ein beim 26-jährigen Klein-Lkw-Lenker durchgeführter Alkotest verlief positiv“, heißt es vonseiten der Ermittler. Die Polizeibeamten nahmen ihm den Führerschein noch an der Unfallstelle vorläufig ab.
Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen werden Anzeigen an die zuständigen Behörden erstattet.
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