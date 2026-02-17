Zwölf Tiere aus marodem Bauernhaus gerettet

Ein älteres Ehepaar lebte mit einem Hund und elf Katzen unter den zunehmend schwierigen Bedingungen. Nachdem die Frau erst kürzlich verstorben ist, musste der Mann ins Krankenhaus. Ein Verwandter versuchte sich in der Folge um die Tiere zu kümmern und brachte Futter, konnte die Situation aber nicht abfangen.