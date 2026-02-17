Zwölf Tiere aus marodem Bauernhaus gerettet

Das Tierheim Arche Noah Graz musste elf Katzen und eine Hündin aus einem stark heruntergekommenen Bauernhaus retten. Tiere leiden unter Flohbefall, Verletzungen und Augenentzündungen. Alle Katzen und Hündin sind im Grazer Tierheim untergekommen und werden medizinisch versorgt.
In den vergangenen Tagen musste das Tierheim Arche Noah in Graz rund zwölf Tiere aus einem heruntergekommenen Bauernhaus in der Südoststeiermark retten. Im Haus fanden die Tierschützer Müll, Chaos, tierischen Kot und Ungeziefer. Fließendes Wasser gab es nur in der Küche.
Ein älteres Ehepaar lebte mit einem Hund und elf Katzen unter den zunehmend schwierigen Bedingungen. Nachdem die Frau erst kürzlich verstorben ist, musste der Mann ins Krankenhaus. Ein Verwandter versuchte sich in der Folge um die Tiere zu kümmern und brachte Futter, konnte die Situation aber nicht abfangen.
Die sieben Jahre alte Hündin Lisa leidet unter starkem Flohbefall, Liegeschwielen und Haarausfall. Die Katzen zeigen ebenfalls Flohbefall, Verletzungen, Schnupfen und Augenentzündungen. Alle zwölf Tiere befinden sich nun im Grazer Tierheim und werden medizinisch versorgt.
Mit einer Spende können Sie helfen:
Aktiver Tierschutz Austria, AT71 3800 0000 0513 5025, PA Lisa und Katzen
