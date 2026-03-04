Rätselhafter Einbruch in ein Grazer Tierheim

„Wir sind fassungslos. Wie kommt man auf eine Idee, in ein Tierheim einzubrechen – in einen Ort, an dem Tag und Nacht für Tiere in Not gearbeitet wird“, heißt es in der Stellungnahme der Arche Noah. Man bittet alle, die etwas Auffälliges bemerkt haben, sich beim Tierheim oder bei der Polizei zu melden.