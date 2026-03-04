Rätselhafter Einbruch in ein Grazer Tierheim

In der Nacht auf Mittwoch wurde in das Grazer Tierschutzhaus Arche Noah eingebrochen. Im Visier der Täter war aber nicht Geld oder technische Geräte, sondern die Buchhaltung. Das wirft Rätsel auf.
Das Wichtigste für die Arche Noah: Kein Tier kam beim Einbruch zu Schaden, alle sind wohlauf. Dennoch sorgt der Vorfall für Unbehagen. Betroffen war jener Bereich, in dem Tresor, Kasse sowie sämtliche wirtschaftliche und behördliche Unterlagen aufbewahrt werden, darunter Verträge, Dokumente und sensible Unterlagen. Ob welche fehlen oder abfotografiert wurden, ist noch offen.
Nach derzeitigem Stand wurden keine Wertsachen, keine PCs, keine Kameras und kein Geld entwendet. Die Polizei wurde laut Arche Noah sofort verständigt, auch die Spurensicherung war vor Ort.
„Wir sind fassungslos. Wie kommt man auf eine Idee, in ein Tierheim einzubrechen – in einen Ort, an dem Tag und Nacht für Tiere in Not gearbeitet wird“, heißt es in der Stellungnahme der Arche Noah. Man bittet alle, die etwas Auffälliges bemerkt haben, sich beim Tierheim oder bei der Polizei zu melden.
