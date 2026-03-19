Missbrauchsfälle: Akten verschwanden im Vatikan

Hinterließ „große, weiße Kiste“

Seit Längerem wird davon ausgegangen, dass es in den Archiven des Vatikan im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch bestimmte Dokumente gibt, die nicht veröffentlicht werden dürfen. Auch Benedikts Nachfolger Papst Franziskus erwähnte in seiner wenige Monate vor seinem Tod 2025 veröffentlichten Autobiografie eine „große, weiße Kiste“ mit Dokumenten über verschiedene Skandale der römisch-katholischen Kirche, die ihm sein Vorgänger überreicht habe.