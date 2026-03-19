Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brisanter Bericht

Missbrauchsfälle: Akten verschwanden im Vatikan

Ausland
19.03.2026 08:57
Missbrauchsfälle in aller Welt wurden an den Vatikan gemeldet. Dort sollten die Fallakten aber ...
Missbrauchsfälle in aller Welt wurden an den Vatikan gemeldet. Dort sollten die Fallakten aber offenbar im bürokratischen System verschwinden.(Bild: AFP/Tiziana FABI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Medienbericht sieht Hinweise auf eine mögliche Vertuschung von Fällen sexuellen Missbrauchs in der römisch-katholischen Kirche durch den Vatikan. Joseph Ratzinger, der spätere deutsche Papst Benedikt XVI., soll darin prominent verstrickt gewesen sein.

0 Kommentare

Die Rechercheplattform „Correctiv“ stützt sich in dem Bericht auf 20 gesammelte Briefwechsel zwischen Bischöfen aus aller Welt an den Vatikan, in denen Missbrauchsfälle gemeldet wurden. Meldungen über sexuellen Missbrauch in den Bistümern gab es insbesondere 2001, als eine Meldepflicht dafür eingeführt wurde.

„Organisiertes Verbrechen“
Die Akten wurden dann von der zuständigen vatikanischen Behörde, der Glaubenskongregation, systematisch aufbewahrt und mit Protokollnummern erfasst – aber offenbar streng unter Verschluss gehalten. Demnach handelte der Vatikan bei solchen Fällen erst spät, hob Strafen sogar wieder auf und wahrte stets absolute Geheimhaltung. Correctiv spricht von einem „organisierten Verbrechen im Vatikan“.

Die Glaubenskongregation ist eine der mächtigsten Behörden des Vatikan und heißt heute Dikasterium für die Glaubenslehre. Behördenchef war von 1981 bis 2005 Joseph Ratzinger. Er wurde 2005 zum Papst gewählt und trat 2013 überraschend zurück. Am 31. Dezember 2022 starb der emeritierte Papst im vatikanischen Kloster „Mater Ecclesiae“.

Lesen Sie auch:
Eine Diözese in Texas hat wegen zu erwartenden Missbrauchszahlungen einen Insolvenzantrag ...
Nicht der erste Fall
US-Diözese wegen Missbrauchszahlungen pleite
10.03.2026

Hinterließ „große, weiße Kiste“
Seit Längerem wird davon ausgegangen, dass es in den Archiven des Vatikan im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch bestimmte Dokumente gibt, die nicht veröffentlicht werden dürfen. Auch Benedikts Nachfolger Papst Franziskus erwähnte in seiner wenige Monate vor seinem Tod 2025 veröffentlichten Autobiografie eine „große, weiße Kiste“ mit Dokumenten über verschiedene Skandale der römisch-katholischen Kirche, die ihm sein Vorgänger überreicht habe.

Die von „Correctiv“ durchgesehenen Dokumente sollen dem Bericht zufolge belegen, dass Missbrauchsfälle in den Archiven des Vatikan geheim gehalten und in einem „bürokratischen System verschwinden“ gelassen wurden. Auf Anfragen der Rechercheplattform bei verschiedenen Stellen im Vatikan gab es keine Antwort. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
19.03.2026 08:57
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf